Stella (FI): “Vaccino prioritario anche per odontoiatri e igienisti dentali”

AgenPress. “Gli odontoiatri e gli igienisti dentali sono figure prioritarie da includere nella campagna vaccinale: sono esposti a rischi più di qualunque altra categoria, perché lavorano vicini a pazienti che sono impossibilitati a usare dispositivi di protezione personale. La particolarità della prestazione, inoltre, li costringe a stare a contatto con il paziente per un tempo prolungato, senza distanza di sicurezza e immersi nell’aerosol”.

È quanto chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato un’interrogazione urgente per chiedere alla Regione di inserire dentisti, collaboratori di studio e igienisti dentali tra le categorie a cui somministrare il vaccino anti-Covid in via prioritaria.

“I dentisti – sottolinea Stella – svolgono una professione molto delicata e di pubblica utilità, una professione medica, e quindi riteniamo giusto che la Regione Toscana inserisca questa categoria tra quelle mediche e sanitarie a cui possa venire somministrato il vaccino in modalità prioritaria rispetto ad altre categorie professionali.

Le prestazioni offerte dai dentisti non sono rimandabili, e le modalità non prevedono, ovviamente, il distanziamento con i pazienti. Per questo è urgente che tutti i dentisti e i loro collaboratori di studio vengano messi nelle condizioni di vaccinarsi il prima possibile”.