Usa. Biden rinnova lo Studio Ovale e avverte i funzionari: “rispettatevi o vi licenzio”

AgenPress – Al posto del populista Andrew Jackson il busto di un grande uomo di scienza, Benjamin Franklin. E poi i ritratti di Thomas Jefferson e Alexander Hamilton, due padri della patria con ideologie diverse ma convinti sostenitori della necessità di lavorare insieme, in maniera bipartisan. Anche gli arredi sono stati cambiati.

Tra le altre opere volute dal neopresidente Usa e sistemate su mensole e scaffali i busti di Martin Luther, Rosa Parks e Bob Kennedy. Un altro busto dell’attivista e sindacalista statunitense di origini latinoamericane Cesar Chavez campeggia poi tra le fotografie di famiglia poste sulla credenza alle spalle del ‘resolute desk’, la scrivania presidenziale. Completamente rinnovati anche tendaggi, tappeti e carta da parati.

“Se lavorate con me e vi sento trattare un collega in modo non rispettoso, parlare con tono di superiorità a qualcuno, vi licenzierò subito”, ha detto Biden durante una cerimonia di giuramento di nuovi funzionari nella State Dining Room, secondo quanto riporta la Cnn. Il neopresidente Usa ha detto che vuole che nel suo staff regnino collegialità e rispetto, che le persone si trattino le une con le altre con educazione. Qualcosa che, ha aggiunto, “è mancata molto negli ultimi quattro anni”.