AgenPress – L’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha adottato una risoluzione che riconosce le azioni della Russia in Ucraina come un genocidio contro il suo popolo. Lo ha affermato il 30 giugno un membro della delegazione di Kiev.

In un post su Telegram , Pavlo Frolov ha affermato che il documento “definisce anche la decolonizzazione della Federazione Russa come prerequisito necessario per stabilire una pace duratura”.

L’OSCE conta 57 membri tra cui Ucraina e Russia. L’Assemblea parlamentare è l’organo incaricato di ” facilitare il dialogo interparlamentare “.

Le sue risoluzioni non sono giuridicamente vincolanti . Secondo Frolov, l’ultima risoluzione invita i membri partecipanti a “compiere sforzi per la disoccupazione della Crimea e di tutti i territori occupati dell’Ucraina” e a creare un tribunale speciale per “ritenere la Federazione Russa responsabile dei crimini commessi durante la guerra aggressiva contro l’Ucraina”. .”

Richiede inoltre “un’indagine internazionale e nazionale sulle atrocità di massa, sugli omicidi, sulle torture e sugli stupri da parte dell’esercito russo”.

L’intento genocida dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina si è manifestato nei crimini di guerra e nella violenza indiscriminata contro i civili ucraini, ma anche nella negazione e nella distorsione della storia , nei tentativi di cancellare la cultura ucraina e nel rapimento e nella deportazione di bambini ucraini .

Dallo scoppio della guerra su vasta scala in Russia, l’Assemblea parlamentare della NATO e i parlamenti di nove paesi, inclusa l’Ucraina, hanno riconosciuto come genocidio gli atti commessi dalle forze d’invasione russe.

Diversi alti funzionari russi, tra cui il presidente Vladimir Putin , l’ex ministro della Difesa Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore dell’esercito russo, Valery Gerasimov, hanno ricevuto mandati di arresto dalla Corte penale internazionale (CPI) per il loro ruolo nei presunti crimini commessi contro l’Ucraina.