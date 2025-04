Castaldo (Azione): “Le parole di Calenda non mi appartengono. Resta il fatto che se l’agenda la detta Conte è difficile essere unitari”

AgenPress. Fabio Massimo Castaldo, già europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento Europeo, oggi membro di Azione, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus durante la trasmissione ”In Dino Veritas” con Dino Giarrusso e Martina Gatto per commentare le parole di Carlo Calenda che dice del Movimento “l’unico modo per averci a che fare è cancellarlo“.

“Ovviamente queste parole non mi appartengono. Non sono parte né della mia cultura politica né del mio modo di vedere la politica e, ad onor del vero, bisogna anche ricordare che Carlo (Calenda) ha poi corretto il tiro, ha spiegato che lui parlava delle idee, delle proposte politiche, non certo delle persone. In ogni caso questa polemica non deve essere vista come un tentativo di dipingere un partito che è assolutamente di cultura liberale, quindi sempre aperto al confronto, per quello che non è.“

Rispetto al futuro di Azione di rimanere forza di opposizione con un’agenda dettata da Conte: “Azione continuerà ad essere un’opposizione intelligente, un’opposizione che analizza nel merito, che vuole incalzare l’esecutivo in modo intelligente[…]. Poi sarà anche dall’altra parte, a chi ambisce ad avere una leadership dell’opposizione formulare un atteggiamento che possa essere inclusivo e che sappia fare sintesi. Per ora non abbiamo visto molto, ma resteremo con la speranza di poter vedere questo atteggiamento in un modo più concreto. Rimane il fatto che se l’agenda la detta Conte è difficile essere unitari.“