Ue. Von der Leyen. “Nessun dialogo con i Patrioti”. Weber: “chi è contro l’Ue non può rappresentare il Pe”

AgenPress – “Nessun dialogo con i sovranisti”. E’ quanto, secondo diverse fonti presenti alla riunione, ha assicurato la presidente della Commissione designata Ursula von der Leyen incontrando il gruppo del Ppe. Von der Leyen ha spiegato che non ci sarà alcun incontro con il nuovo gruppo dei Patrioti, anche se la presidente fosse invitata. Con tutti gli altri gruppi, se invitata, von der Leyen è disponibile all’incontro. Al centro della riunione, si apprende ancora, sono stati anche i viaggi di Viktor Orban in Russia e Cina alle prime battute della presidenza ungherese.

“Chiunque sia eletto in questo Parlamento dai cittadini europei ha il diritto di lavorare come tutti gli altri e questo deve essere garantito, ma un’altra cosa sono i ruoli in cui si rappresenta questa istituzione. Coloro che vanno contro il progetto europeo come Viktor Orban ad esempio, che ha detto che vuole smantellare il Parlamento europeo, bene queste persone non possono rappresentare quest’istituzione”, ha detto il capogruppo dei popolari Manfred Weber, rispondendo ad una domanda sulla permanenza del cosiddetto cordone sanitario europeo al gruppo dei Patrioti, nella prossima legislatura.