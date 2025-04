Primo Ministro danese: “Gli Stati Uniti non prenderanno il controllo della Groenlandia”

AgenPress. Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha dichiarato che “Gli Stati Uniti non prenderanno il controllo della Groenlandia”.

Il primo ministro danese ha iniziato il suo viaggio di tre giorni in Groenlandia, dopo la visita del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che è stato accolto freddamente dalle autorità danesi e groenlandesi.

“Sono qui per sostenere la Groenlandia in un momento difficile”, ha affermato il capo del governo danese. “Farò tutto il possibile, in qualità di Primo Ministro della Danimarca, per garantire che all’interno del Regno di Danimarca vi siano relazioni paritarie”, ha aggiunto. “La Groenlandia appartiene ai groenlandesi”, ha concluso Frederiksen.