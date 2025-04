Gli europei che entrano in Gran Bretagna dovranno essere muniti di un’autorizzazione di viaggio elettronica

AgenPress. Gli europei che entrano in Gran Bretagna da oggi dovranno essere muniti di un’autorizzazione di viaggio elettronica (ETA), una misura volta a rafforzare la sicurezza delle frontiere britanniche.

Dopo che Londra ha imposto questo sistema per i cittadini di circa 50 paesi, tra cui Stati Uniti, Canada e Australia, ora tocca ai cittadini di circa 30 paesi europei dover ottenere questo documento prima di entrare in Gran Bretagna.

Prima di recarsi in Gran Bretagna, i viaggiatori devono compilare una dichiarazione online tramite il sito web del governo britannico o scaricando l’applicazione UK ETA, nella quale dovranno fornire informazioni sulla propria identità e rispondere a una serie di domande che riguarderanno, tra le altre cose, questioni di sicurezza.

Il governo britannico raccomanda ai viaggiatori di richiedere l’ETA almeno tre giorni lavorativi prima della partenza, poiché in alcuni casi potrebbero essere richieste informazioni aggiuntive.

Di solito, la compilazione della domanda richiede meno di dieci minuti e l’autorizzazione di viaggio, collegata digitalmente al passaporto, viene rilasciata entro pochi minuti.

Il costo per il rilascio di questo documento, che i viaggiatori dovranno esibire negli aeroporti o nelle stazioni ferroviarie al momento della partenza, è di 10 sterline (12 euro), ma dal 9 aprile salirà a 16 sterline (circa 19 euro).

L’ETA è valido per due anni e consente al suo titolare di risiedere in Gran Bretagna per un massimo di sei mesi. Durante i due anni di validità, il titolare può effettuare un numero illimitato di viaggi in Gran Bretagna, ma se cambia passaporto dovrà emettere un nuovo ETA.