Banca Europea investimenti stanzia 22 mln di euro per ampliare il Campus dell’Università di Camerino

AgenPress – La Banca europea per gli investimenti (BEI) e l’Università degli studi di Camerino hanno sottoscritto un contratto di finanziamento da 22 milioni di euro con l’obiettivo principale di sostenere l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento del campus universitario, adeguandolo ai più elevati standard di didattica, ricerca e sostenibilità ambientale.

In termini concreti, il progetto riguarderà la costruzione e la ristrutturazione di oltre 11.000 m 2 di spazi accademici e amministrativi, insieme alla creazione di 110 posti aggiuntivi in ​​residenze per studenti. Le iniziative finanziate dalla BEI rispetteranno i più elevati standard di efficienza energetica e sostenibilità ambientale e includeranno anche lo sviluppo di un impianto solare per fornire energia rinnovabile, contribuendo a rendere il campus di Camerino più indipendente dal punto di vista energetico.

Il contratto di finanziamento annunciato oggi porta il finanziamento totale della BEI per le università italiane negli ultimi dieci anni a oltre 710 milioni di euro. Questo progetto fa anche parte del programma di finanziamento delle università pubbliche italiane da 500 milioni di euro lanciato dalla BEI nel 2022 per sostenere gli investimenti nella costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di strutture accademiche, di ricerca, sportive e di accoglienza universitaria.

“Investire nelle infrastrutture universitarie, compresi gli alloggi per studenti, è fondamentale per garantire che le università italiane possano attrarre e formare i talenti di domani, sostenendo così la crescita, l’innovazione e lo sviluppo sociale ed economico in Italia”, ha affermato il Direttore generale delle operazioni della BEI Jean-Christophe Laloux .

Il Rettore dell’Università di Camerino Graziano Leoni ha aggiunto: “A nome di tutta la comunità universitaria, ringrazio la BEI per aver sostenuto progetti di fondamentale importanza per lo sviluppo della nostra istituzione, dall’ampliamento e miglioramento degli alloggi per studenti e degli spazi condivisi alla comunità energetica e al nuovo centro di ricerca per la ricostruzione STRIC. Il centro avrà un impatto positivo importante sul territorio e, insieme agli altri tre laboratori aperti nelle altre regioni dei crateri sismici, formerà una rete di infrastrutture di ricerca a supporto della ripresa socioeconomica dell’Italia centrale. Gli studenti sono sempre stati al centro di ciò che facciamo e siamo orgogliosi di garantire loro servizi di alta qualità, tra cui alloggi sostenibili, oltre a formazione e insegnamento di prim’ordine”.

Informazioni di base

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituto di prestito a lungo termine dell’Unione europea di proprietà dei suoi Stati membri. Fornisce finanziamenti a lungo termine per investimenti solidi che contribuiscono alla politica dell’UE. La Banca finanzia progetti in quattro aree prioritarie: infrastrutture, innovazione, clima e ambiente e piccole e medie imprese (PMI). Negli ultimi cinque anni, il Gruppo BEI ha fornito oltre 58 miliardi di euro di finanziamenti per progetti in Italia.