Incendi. ANPPE VVF: profondo dolore per la morte dei vigili del fuoco

AgenPress. Esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie e alla comunità dei Vigili del Fuoco di Matera per quello che è successo a Nova Siri nel Materano.

Due Vigili del Fuoco, durante le operazioni di spegnimento per incendio di vegetazione, hanno perso la vita. Il fenomeno degli incendi stà mettendo a dura prova il Paese: non conosciamo le cause dell’incidente, ma il lavoro dei Vigili del Fuoco è sempre più complesso e rischioso: sono sempre loro in prima linea negli eventi più drammatici.

Porgiamo le più sentite condoglianze ai familiari e ai colleghi.

Così in una nota il Presidente di ANPPE Vigili del Fuoco Fernando Cordella.