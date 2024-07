Professore universitario del Kentucky licenziato per il post: “Se devi sparare, amico, non sbagliare”

AgenPress. Un professore universitario del Kentucky, impiegato presso la Bellarmine University, è stato licenziato dopo aver commentato in un post il tentato assassinio dell’ex presidente Donald Trump.

Il professor John James ha scritto su Instagram: “Se devi sparare, amico, non sbagliare”.

Lo screenshot del post di James è stato condiviso da Libs di TikTok, un account con 3,2 milioni di follower su X.

Dopo che il post di Libs of TikTok è diventato virale, la Bellarmine University ha annunciato che James era stato messo inizialmente in aspettativa non retribuita. Successivamente l’università ha affermato che il professor John James “non è più un dipendente della Bellarmine“.

“Parole e azioni che tollerano la violenza sono inaccettabili e contrarie ai nostri valori, che richiedono il rispetto del valore intrinseco e della dignità di ogni individuo”, ha affermato la scuola in una dichiarazione. “Ci impegniamo a creare una comunità inclusiva che accolga tutti e modelli uno spirito di buona volontà“.