AgenPress. Il corpo della studentessa scomparsa,lo scorso 25 marzo a Roma, è stato trovato nei pressi del Comune di Poli ed era all’interno di una valigia.

E’ in stato di fermo il fidanzato 23enne di Ilaria Sula, l’avrebbe ucciso accoltellandola in un appartamento della Capitale per poi sbarazzarsi del corpo.