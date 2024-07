Un deputato repubblicano chiede a Kamala Harris di invocare il 25° emendamento per il “declino della salute” di Biden

AgenPress. Il rappresentante repubblicano del Tennessee Andy Ogles ha inviato una lettera alla vicepresidente Kamala Harris esortandola a invocare il 25° emendamento per le crescenti preoccupazioni che circondano il “declino della salute” del presidente Joe Biden.

“A meno che il signor Biden non sia disposto a dimettersi, ti esortiamo a invocare immediatamente il 25° emendamento e a forzare la questione” – si legge nella lettera inviata oggi a Kamala Harris –.

Il 25° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti stabilisce che: “ogniqualvolta il Vicepresidente e la maggioranza dei principali funzionari dei dipartimenti esecutivi o di qualsiasi altro organo che il Congresso può stabilire per legge, trasmettono al Presidente pro tempore del Senato e al Presidente della Camera dei rappresentanti la loro dichiarazione scritta che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo incarico, il Vicepresidente assumerà immediatamente i poteri e i doveri dell’incarico come Presidente facente funzioni”.

Il deputato repubblicano Ogles ha affermato che Biden si è ritirato dalla corsa “perché non è all’altezza del ruolo di presidente, e tutti in America lo sanno“.