Locorotondo (Bari). Ritrovato a cinque km da casa il bimbo di 2 anni. E’ sano e salvo. Scomparso in mattinata

AgenPress – Ritrovato il bambino di due anni scomparso a Locorotondo. Il piccolo è stato trasportato in ospedale. E’ stato trovato in una strada a qualche distanza dalla casa di famiglia, da dove si era allontanato. Sta bene ed è stato portato in ospedale per accertamenti.

Secondo quanto ha riferito sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, è stato ritrovato a pochi chilometri dalla villetta in cui vive con la famiglia, in contrada Serralta, a una manciata di chilometri dal centro abitato. Nella foto che ferma la gioia del suo ritrovamento, è tra le braccia dei soccorritori.

“Sta bene ed è stato portato in ospedale per accertamenti”, la rassicurazione del sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano. “Ha qualche escoriazione al viso – ha aggiunto – ma per fortuna sta bene”. Qualche macchiolina di sangue sul viso, le gambe sporcate dalla polvere di una giornata che nessuno in paese dimenticherà. Perché il fiuto dei cani molecolari, il ronzio delle eliche degli elicotteri e il suono aspro delle sirene delle ambulanze, hanno segnato un intero pomeriggio in cui tutti hanno fatto il possibile per trovarlo.

Alle 11 del mattino, la madre si è affacciata in giardino per controllare il figlioletto che giocava, ma il piccolo Domenico si era allontanato. Immediata la chiamata al 112, da cui è scattata la macchina dei soccorsi, con la partecipazione di vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e cittadini volontari. In volo sono stati alzati anche droni ed elicotteri della Marina Militare, oltre ai volontari del Soccorso Alpino e Speleologico.