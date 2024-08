Scambio di prigionieri tra Usa e Russia

AgenPress. Il reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich, il veterano americano Paul Whelan e altri prigionieri dovrebbero arrivare negli Stati Uniti nell’ambito di un massiccio scambio di prigionieri politici tra Stati Uniti e Russia.

Gershkovich, 32 anni, è stato arrestato il 29 marzo 2023 è accusato di spionaggio dalla Russia. L’amministrazione Biden lo ha dichiarato “ingiustamente detenuto”. Whelan era nelle carceri russe da anni.

L’ultima volta che la Russia ha scambiato prigionieri con gli Stati Uniti è stato nel dicembre 2022, quando ha liberato la cestista Brittney Griner in cambio del trafficante d’armi Viktor Bout. Griner è stata condannata a nove anni di prigione in Russia per contrabbando e possesso di cannabis. Come nel caso di Gershkovich, la dura condanna di Griner è stata vista come se la Russia avesse effettivamente preso in ostaggio un americano per ottenere una leva sugli Stati Uniti.