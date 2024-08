Venezuela. Nicolás Maduro blocca X per 10 giorni. Scambio di accuse con Elon Musk

AgenPress – Il presidente Nicolás Maduro ha dichiarato di aver ordinato il blocco di 10 giorni dell’accesso a X in Venezuela, accusando il proprietario, Elon Musk, di aver utilizzato il social network per promuovere l’odio dopo le controverse elezioni presidenziali del Paese.

I giornalisti dell’Associated Press (AP) a Caracas hanno scoperto che giovedì sera i post avevano smesso di essere caricati su X su due servizi telefonici privati ​​e sulla società statale Movilnet.

“Elon Musk è il proprietario di X e ha violato tutte le regole del social network stesso”, ha detto Maduro in un discorso dopo una marcia di gruppi pro-governativi. Ha affermato che Musk aveva “incitato all’odio”.

Maduro ha anche accusato i suoi oppositori di usare il social network per creare disordini politici.

Il presidente venezuelano ha affermato di aver firmato una risoluzione “su proposta della Conatel, la Commissione nazionale delle telecomunicazioni, che ha deciso di rimuovere dalla circolazione in Venezuela per 10 giorni il social network X, precedentemente noto come Twitter, in modo che possano presentare i loro documenti”. Maduro non ha fornito ulteriori dettagli sul processo intrapreso contro X.

“X fuori per 10 giorni! Elon Musk fuori!” ha detto Maduro. L’ufficio stampa di X non ha risposto immediatamente alla nostra e-mail in cui si chiedeva un commento.

Le autorità elettorali hanno dichiarato Maduro vincitore, ma non hanno ancora prodotto i conteggi dei voti. L’opposizione afferma di aver raccolto i dati da oltre l’80% delle 30.000 macchine per il voto elettronico in tutto il paese, che mostrano come vincitore il suo candidato, Edmundo González.

Musk ha utilizzato il social network per accusare il leader socialista autoproclamato di una “grande frode elettorale”. “Vergogna al dittatore Maduro”, ha detto Musk in un post di lunedì.

Sin dalle elezioni, Maduro ha espresso la necessità di “regolamentare” i social network in Venezuela. Ha anche affermato che la piattaforma social è stata utilizzata dai suoi avversari per minacciare le famiglie dei suoi seguaci e alleati politici, personale militare, ufficiali di polizia e per generare uno stato di ansia in Venezuela.