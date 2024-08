Gaza. Attacco israeliano in una scuola: oltre 100 morti

AgenPress. L’aeronautica israeliana ha attaccato un edificio scolastico a Gaza City che era servito da nascondiglio per i terroristi e i comandanti di Hamas. Secondo resoconti palestinesi, l’impatto di tre razzi ha ucciso più di 100 persone, tra cui molti sfollati interni.

Secondo i militari israeliani il raid dell’aviazione ha colpito i terroristi di Hamas che operavano in un centro di comando incorporato nella scuola di Al-Taba’een. Prima dell’attacco sono state adottate numerose misure per ridurre il rischio di danneggiare i civili. Nell’attacco sono state utilizzate munizioni di precisione. Hamas ha utilizzato l’edificio scolastico come nascondiglio dove sono stati pianificati e preparati attacchi contro le truppe israeliane e lo Stato di Israele.

L’agenzia di stampa palestinese WAFA ha riferito che tra gli oltre 100 morti figurano molti civili, soprattutto sfollati interni. “Gli attacchi israeliani hanno preso di mira gli sfollati che stavano celebrando il Fajr (le preghiere del mattino), provocando un rapido aumento del numero delle vittime”, si legge in una dichiarazione dell’ufficio stampa del governo di Gaza gestito da Hamas.