Tusk: vogliamo aumentare gli scambi tra Polonia e India

“Vogliamo aumentare gli scambi commerciali tra Polonia e India in dimensioni molto diverse. Non è una coincidenza che abbiamo parlato di intensificare la nostra cooperazione nel settore della difesa”, ha detto Tusk.

Inoltre, il capo del governo polacco ha informato il primo ministro indiano della nuova politica polacca sui visti, che – come ha affermato – “consiste nel ristabilire un po’ di ordine”.

Il Primo Ministro indiano poi ha confermato la sua disponibilità ad impegnarsi personalmente per porre fine in modo pacifico, giusto e rapido alla guerra in Ucraina.

“Sono molto lieto che il Primo Ministro abbia confermato la sua disponibilità a impegnarsi personalmente per una fine pacifica, giusta e rapida della guerra. Siamo entrambi convinti che l’India possa svolgere un ruolo molto serio e positivo”. Questa dichiarazione assume un’importanza particolare per il fatto che il Primo Ministro indiano sarà in visita a Kiev per diverse ore. “Per quanto riguarda questa visita, siamo tutti convinti che possa avere anche un carattere storico “, ha detto il capo del governo polacco Donald Tusk.