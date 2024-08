Morto Ottaviano De Turco, ex presidente Abruzzo. L’annuncio commosso del figlio il cordoglio di Landini

AgenPress – È morto Ottaviano Del Turco, ex presidente della regione Abruzzo e, in precedenza, vice segretario della Cgil e poi segretario del Psi. Aveva 79 anni. La notizia è stata data dal figlio Guido con un post su Facebook. “Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca”.

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini esprime “profondo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia”. Lo si legge in una nota “Fu un dirigente di primo piano del nostro Sindacato – aggiunge Landini – fino a ricoprire l’incarico di segretario generale aggiunto dal 1983 al 1992 in una fase complessa della storia della Cgil e del sindacato confederale, dove si sono confrontate idee e proposte di diversi modelli sindacali e di rapporto tra sindacati e forze politiche”. “Dal 1992 l’impegno sindacale di Ottaviano si è concluso e – prosegue Landini – la sua esperienza l’ha messa al servizio di ruoli di responsabilità politica e istituzionale. La difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori è stata al centro delle sue esperienze sindacali e politiche”.