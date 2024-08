Afghanistan, Cisint (Lega), inaccettabili sopraffazioni a donne, Ue condanni azioni Talebani

AgenPress. “L’Europa non può restare indifferente di fronte all’ennesima sopraffazione dell’integralismo islamico in Afghanistan. I Talebani stanno imponendo inaccettabili limitazioni a donne e ragazze con l’obiettivo di estrometterle dalla vita pubblica e da ogni ruolo nella società, la persecuzione ha raggiunto livelli insostenibili sino all’introduzione di una legge che vieta alle donne di cantare, recitare poesie o parlare ad alta voce in pubblico e che le obbliga nuovamente a tenere viso e corpo completamente coperti, mortificandole con la soppressione di ogni libertà e dignità umana.

Ho presentato un’interrogazione alla Commissione europea, per chiedere quali azioni intenda intraprendere di fronte a queste gravi restrizioni e quali interventi intenda promuovere per contrastare in Ue il riprodursi delle prassi dell’integralismo islamico che riducono i diritti delle donne.

Ho scritto una lettera alla presidente del Parlamento europeo Metsola per denunciare questa vergogna. Sono profondamente preoccupata perché pratiche di questa natura si stanno diffondendo nelle comunità islamiche presenti in Europa, con evidenti forme di sottomissione femminile e di sopraffazione verso le minori.

Ovunque queste pratiche vengano applicate abbiamo il dovere morale di alzare la voce delle istituzioni e condannare queste forme di barbarie inaccettabili per ogni contesto di civiltà”.

Così in una nota Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega, firmataria dell’interrogazione.