Ucraina. Bombe russe su Kharkiv. 7 persone uccise, tra cui un bambino, 97 feriti

AgenPress – Le forze russe hanno attaccato la città di Kharkiv il 30 agosto con munizioni UMPB D-30, uccidendo almeno sette persone, tra cui un bambino, e ferendone altre 97, hanno riferito le autorità locali.

L’attacco russo ha colpito un edificio residenziale di 12 piani nel quartiere Industrialnyi della città, provocando un incendio. Almeno tre persone sono state uccise, ha detto il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov.

Anche il distretto di Nemyshlianskyi di Kharkiv è stato attaccato, uccidendo una ragazza di 14 anni, secondo il governatore dell’Oblast di Kharkiv Oleh Syniehubov. Tra i feriti ci sono 22 bambini, ha affermato il Servizio di emergenza statale ucraino.

Le forze russe hanno colpito anche il centro di Kharkiv e il quartiere Slobidskyi della città, danneggiando un magazzino e tre case, ha affermato il governatore.

Syniehubov ha affermato che 20 dei feriti sono in condizioni gravi o “estremamente gravi”.

“Potrebbero esserci persone ai piani superiori dell’edificio colpito, tra cui almeno una donna. C’è il rischio che l’edificio venga distrutto”, ha aggiunto.

In serata è stato rimosso dalle macerie il corpo di una donna , portando a sette il numero delle vittime dell’attacco.

Zelensky ha esortato i partner a consentire all’Ucraina di colpire le basi aeree militari sul suolo russo con armi fornite dall’Occidente.

“Abbiamo bisogno di decisioni forti da parte dei nostri partner per fermare questo terrore. Questa è una necessità assolutamente giusta. E non c’è alcuna ragione razionale per limitare la difesa dell’Ucraina”, ha affermato dopo l’attacco.

Gli attacchi contro i centri abitati nell’Oblast di Kharkiv si sono intensificati dopo che le forze russe hanno lanciato una nuova offensiva transfrontaliera nella parte settentrionale della regione a maggio. Mentre la spinta è stata fermata dalle truppe ucraine, la Russia continua a detenere una manciata di insediamenti appena oltre il confine.