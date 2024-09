Ue, Lega: non passa proposta di togliere fondi a Frontex, sinistra battuta

AgenPress. “Battuta la sinistra in commissione Libe: con l’intervento decisivo di Lega e Patrioti per l’Europa è stato fermato il tentativo di togliere fondi all’agenzia Frontex, che svolge un ruolo fondamentale per pattugliare il Mediterraneo e difendere i confini europei.

Nel voto al parere in merito alle attribuzioni finanziarie da destinare alle istituzioni e agenzie che operano in ambito di giustizia e affari interni, i gruppi di sinistra hanno provato a portare avanti la loro proposta di definanziare l’agenzia Frontex.

Le forze di centrodestra hanno votato compatte e sventato questo maldestro tentativo. Sconfitta la sinistra dei porti spalancati. Il contrasto all’immigrazione clandestina va sostenuto, non indebolito”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega componenti della commissione Libe, Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint, Roberto Vannacci.