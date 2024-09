Ucraina. Nominato il nuovo ministro degli Esteri. Borrell ringrazia Kuleba per il lavoro svolto

AgenPress – Il parlamento ucraino ha approvato la nomina di Andrii Sybiha come nuovo ministro degli Esteri, in sostituzione di Dmytro Kuleba, nell’ambito del più grande rimpasto di governo dopo l’invasione russa su vasta scala.

Andrii Sybiha, ex ambasciatore in Turchia, 49 anni, lavorava come vice di Kuleba da aprile.

Zelensky ha sostituito diversi alti funzionari nel suo più grande rimpasto di governo da quando è iniziata l’invasione su vasta scala della Russia il 24 febbraio 2022. Altri cambiamenti hanno incluso i responsabili delle industrie strategiche, della giustizia, delle risorse naturali e dell’agricoltura.

Per i cambiamenti è richiesta l’approvazione del Parlamento. I legislatori ucraini Yaroslav Zhelezniak e Oleksii Honcharenko hanno confermato.

Mercoledì Zelensky ha affermato che il rimpasto prevedeva che l’Ucraina avesse bisogno di “nuova energia. Sono molto grato ai ministri e all’intero team del governo che hanno lavorato per l’Ucraina , per il bene degli ucraini, per quattro anni e mezzo, e alcuni di loro sono stati nostri ministri per cinque anni”.

L’Alto Rappresentante dell’UE Josep Borrell ha ringraziato Dmytro Kuleba per il suo lavoro in qualità di Ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina.