Meloni: “Attualmente io guido il nono Governo più longevo della storia d’Italia. Se arrivo a Natale, sarà il sesto”

AgenPress. La cosa che mi rende più fiera di questi due anni di lavoro sono i risultati economici di questa Nazione in un contesto impossibile, forse un contesto nel quale chiaramente l’Italia è sempre stata considerata un po’ l’anello debole, si riteneva che sarebbe stata la prima a perire e invece vediamo l’Italia risalire molte classifiche.

Il prodotto interno lordo cresce più della media europea, cresce più di quello di altre grandi Nazioni dell’Europa occidentale. I dati sull’occupazione sono molto importanti, poco raccontati. Noi abbiamo il numero di occupati più alto della storia d’Italia da quando Garibaldi l’ha unificata, abbiamo il tasso di disoccupazione più basso dal 2008, abbiamo il tasso di occupazione femminile più alto di sempre, aumento dei contratti stabili, diminuzione del precariato. La quarta Nazione esportatrice al mondo, altra cosa che non era mai accaduta. Grazie al Governo? No. Grazie al tessuto produttivo di questa Nazione, grazie alle imprese, grazie ai loro lavoratori, grazie alla capacità dei nostri imprenditori di resistere delle volte anche contro, le istituzioni, di innovare, di competere, grazie all’eccellenza dei nostri prodotti, grazie insomma al tessuto produttivo.

Come il Governo ha tentato di dare una mano? Garantendo un’Italia autorevole, centrale nelle dinamiche internazionali, a volte mi chiedono ma perché lavori così tanto nella politica estera? La politica estera è politica interna. Più si è credibile a livello internazionale e più si riesce ad aprire spazi per il proprio mondo produttivo, per i propri prodotti e i dati sulle esportazioni lo dimostrano.

Autorevolezza, centralità a livello internazionale, stabilità del Governo. Guardate, in 75 anni di storia repubblicana noi abbiamo avuto 68 governi. Attualmente io guido il nono Governo più longevo della storia d’Italia. Se arrivo a Natale, sarà il sesto. Al di là della battuta vi siete chiesti quanto l’abbiamo pagato? Vi siete chiesti quanto abbiamo pagato in termini di capacità di stringere relazioni internazionali strategiche e quindi industriali con i nostri partner? Vi siete mai chiesti quanto lo abbiamo pagato in termini di capacità di mettere le risorse sugli investimenti e non usare sempre la spesa per fare cassa immediatamente sul piano elettorale? Quanto l’abbiamo pagato il fatto di non avere una strategia? Perché non hai bisogno di avere una strategia se il tuo orizzonte è quello di un anno e mezzo. Devi portare a casa i risultati, l’abbiamo visto. Infatti noi abbiamo il debito pubblico che abbiamo, ma gli investimenti non li abbiamo fatti. La stabilità è una chiave di volta.

Qual è il ruolo dell’Italia nel mondo? Qual è la strategia che noi dobbiamo perseguire? Secondo me, per esempio, non competiamo sulla quantità del prodotto, competiamo sulla qualità del prodotto. Siamo in mezzo al mar Mediterraneo, noi siamo una piattaforma nel Mediterraneo. Vogliamo dire che l’Italia davvero ha avuto il ruolo che lei compete nel Mediterraneo negli ultimi anni? Non ha avuto il ruolo che lei compete nel Mediterraneo, stiamo cercando di ricostruirlo, in rapporto con l’Africa, tutto quello che voi conoscete del lavoro che sta facendo questo Governo.

Cioè fare scelte e, come dicevo prima, dell’Unione europea, perseguire con gli strumenti.

Che cosa abbiamo fatto noi? Dare una autorevolezza, una stabilità, una visione, e politiche di bilancio serie. Ci sono pochi soldi? Non si possono buttare, è abbastanza facile. Quali sono le priorità che danno il moltiplicatore maggiore? Per me erano imprese che assumono, salari, difesa del potere d’acquisto delle famiglie e salute dei cittadini. E la natalità, perché in tutto questo abbiamo un altro problema, signori, che dobbiamo affrontare.

Il nostro sistema di welfare con questi dati demografici non reggerà. La popolazione continua a invecchiare, nascono sempre meno figli, avremo sempre più persone da mantenere, sempre meno persone che lavorano per mantenerle. Non se ne esce se noi non favoriamo anche qui delle politiche diverse. Noi abbiamo messo le risorse su questo. Poche, ma su questo. Ha funzionato? Pare che un po’ funzioni e quindi io penso che banalmente vada seguita questa strategia.