Israele. La famiglia dell’ostaggio Alex Lobanov giustiziato da Hamas autorizza la pubblicazione dell’ultimo video dalla prigionia

AgenPress – La famiglia dell’ostaggio ucciso Alex Lobanov autorizza la pubblicazione di parti dell’ultimo video registrato dai suoi rapitori di Hamas.

Nei giorni successivi all’esecuzione di sei ostaggi, il gruppo terroristico ha diffuso diversi video di propaganda degli ostaggi. Le autorità israeliane e i gruppi per i diritti umani, nonché diversi ostaggi liberati, hanno affermato che gli ostaggi vengono costretti a fare le loro osservazioni in tali video. I media israeliani in genere li pubblicano solo se le loro famiglie lo richiedono.

Nel video di 90 secondi, pesantemente modificato, Lobanov dice che gli ostaggi sono tenuti “in circostanze molto molto difficili. Non ci sono beni di prima necessità, come acqua, cibo, elettricità e igiene”.

“Ci sono bombardamenti in continuazione, abbiamo paura e abbiamo difficoltà a dormire”, racconta, aggiungendo che Hamas lo ha spostato da un nascondiglio all’altro dieci volte durante la sua prigionia.

Facendo appello al Primo Ministro Benjamin Netanyahu e al governo, Lobanov afferma che hanno deluso il popolo il 7 ottobre e che da allora hanno deluso gli ostaggi “in tutti gli sforzi per liberarci vivi”.

Accusa il governo di cercare di ucciderli per non costringerli a stipulare un accordo.

Dopo la pubblicazione del video, l’Hostages and Missing Families Forum ha rilasciato una dichiarazione, affermando: “Questo orribile video dimostra ulteriormente la crudeltà di Hamas. Alex e altri cinque ostaggi sono riusciti a sopravvivere in condizioni da incubo per oltre 10 mesi prima di essere brutalmente giustiziati. Le riprese recentemente pubblicate dalla loro prigione sotterranea hanno offerto solo uno scorcio degli orrori inimmaginabili che hanno sopportato in prigionia. Il tempo stringe per i restanti 101 ostaggi. Bisogna raggiungere un accordo immediatamente per salvarli”.