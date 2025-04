Terremoto in Myanmar: distruzione immensa, intere comunità rase al suolo

Dichiarazione di Julia Rees, Vice Rappresentante dell’UNICEF in Myanmar

AgenPress. “Il terremoto più letale che abbia colpito il Myanmar da molti decenni a questa parte ha colpito soprattutto i bambini. Sono appena tornata da alcune delle zone più duramente colpite, dove mi sono unita ai nostri team che fornivano assistenza primaria. Ciò che ho visto è stato devastante.

Intere comunità sono state rase al suolo. Bambini e famiglie dormono all’aperto, senza una casa a cui far ritorno. Ho incontrato bambini in stato di shock dopo aver visto le proprie case crollare o familiari morire. Diversi bambini sono stati separati dai genitori, altri non sono stati ancora rintracciati.

La distruzione è immensa. Scuole, case, ospedali e infrastrutture critiche – come ponti o linee elettriche – sono state danneggiate o distrutte, lasciando la popolazione senza elettricità e telecomunicazioni. Intere comunità non hanno acqua, cibo, rifugi, medici e denaro.

Eppure, questa crisi è ancora in corso. Le scosse continuano. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso. I corpi vengono ancora estratti dalle macerie. Ieri ero in un ospedale dove una squadra di ricerca e soccorso ha estratto 20 corpi negli ultimi due giorni. Nella mattina sono stati estratti tre corpi e una persona è stata trovata viva. I bambini aspettano ancora con ansia di ricongiungersi con i genitori dispersi. I genitori sono alla disperata ricerca dei loro figli.

Il trauma psicologico è immenso. Per i bambini che già vivevano un conflitto e uno sfollamento, questo disastro ha aggiunto un ulteriore carico di paura e perdita.

Dalle nostre scorte preposizionate, l’UNICEF e i partner hanno iniziato a consegnare kit di emergenza per l’acqua, i servizi igienici e sanitari, kit medici e forniture nutrizionali. Stiamo lavorando in condizioni incredibilmente difficili – senza elettricità o acqua corrente e senza servizi igienici – spesso dormendo all’aperto, come le comunità che stiamo aiutando Stiamo anche mobilitando altre 80 tonnellate di aiuti di base dai nostri magazzini globali, ma non è abbastanza – non per la portata del disastro che stiamo affrontando.

Sarò chiara: i bisogni sono enormi e aumentano di ora in ora. La finestra per una risposta salvavita si sta chiudendo. Nelle aree colpite le famiglie affrontano una grave mancanza di acqua pulita, cibo e aiuti medici.

Anche prima di questo terremoto, più di 6,5 milioni di bambini in Mynamar avevano bisogno di assistenza in denaro. 1 persone su 3 sfollata nel paese è un bambino. Ora il terremoto ha aggiunto un ulteriore livello di crisi, spingendo le famiglie già vulnerabili oltre il limite.

Chiediamo alla comunità internazionale di rispondere con urgenza. Abbiamo urgentemente bisogno di fondi per ampliare la nostra risposta. Finora, abbiamo ricevuto meno del 10% dell’Appello dell’UNICEF per l’Intervento Umanitario per i bambini 2025 per il Myanmar. Senza ulteriori risorse, non possiamo raggiungere tutti i bambini che hanno bisogno di aiuto.

I bambini con ferite gravi hanno urgente bisogno di cure. Molti sono profondamente traumatizzati, hanno perso i propri cari o sono stati estratti dalle macerie. Più aspettiamo, più profondo sarà l’impatto sulle vite e sul futuro dei bambini”.