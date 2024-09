Incontro Meloni-Starmer. “Follow the money” se vuoi colpire le organizzazioni criminali

AgenPress. Due grandi giudici antimafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, “follow the money”: rincorri i soldi, segui i soldi se vuoi colpire le organizzazioni criminali al loro cuore.

È un approccio che Italia e Regno Unito hanno anche condiviso già in ambito G7 quando abbiamo deciso di dare vita a una coalizione internazionale, come sapete, contro i trafficanti di esseri umani con l’obiettivo di mettere a sistema gli sforzi di ciascuno per contrastare queste organizzazioni che lucrano sulla disperazione delle persone.

Entrambi riteniamo che sia fondamentale continuare a massimizzare la collaborazione tra i partner europei e globali così come siamo d’accordo sul fatto che per questo scopo si debbano utilizzare più e meglio anche realtà come Interpol e Europol, che è una delle questioni che stiamo discutendo per capire come si possano mettere meglio a sistema anche questi strumenti dei quali disponiamo nella lotta al crimine organizzato.