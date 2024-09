Polizza catastrofi naturali. Conte, la ricetta del Governo è scaricare una nuova “tassa” sulla casa. Dilettanti veri

AgenPress – “L’avete sentita l’ultima? Il Ministro Musumeci ha annunciato che le famiglie italiane dovranno fare un’assicurazione obbligatoria sulla casa contro i rischi di catastrofi naturali. Qualche giorno fa lo stesso Ministro aveva ammesso che il piano dello Stato contro il dissesto è fermo al Ministero dell’ambiente. Quindi piuttosto che impegnarsi per una pronta ed efficace risposta dello Stato e dell’Europa di fronte alle fragilità dei nostri territori e alle conseguenze di cambiamenti climatici, la ricetta del Governo è scaricare una nuova “tassa” sulla casa? Come faranno le famiglie già alle prese con il carovita, la perdita del potere d’acquisto e stipendi sotto i 9 euro l’ora?”.

Lo scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte intervenendo sulla questione delle polizze per gli eventi catastrofali.

“Dopo l’uscita di Musumeci, il Governo si è diviso e si sono messi a litigare ma – in realtà – una nuova “tassa” a carico delle imprese l’hanno già inserita nell’ultima Manovra. Visto che è aumentato il rischio per cambiamenti climatici e catastrofi naturali, il Governo ha detto alle imprese “arrangiatevi” da soli per stabilimenti, impianti e attrezzature distrutti da alluvioni, frane, inondazioni, sismi. Poco importa al Governo se intere filiere (pensate alle ceramiche) rischiano di chiudere per il caro-bollette e soffrono la concorrenza di altre imprese europee (solo l’energia arriviamo a pagarla anche 40% in più). Poco importa al Governo se sono ormai 18 mesi consecutivi di calo della produzione industriale su base annua e se hanno offerto alle imprese solo fallimenti (vedi la nuova disciplina della Zes) e prese in giro (Transizione 5.0 con una montagna di burocrazia e di certificazioni richieste).

La premier aveva assicurato che non avrebbe “disturbato” chi vuol fare. In realtà “disturbano” sempre i soliti: cittadini e imprese già in difficoltà. Da due anni, nonostante le proposte del M5S, non hanno avuto ancora il coraggio di imporre alle banche e all’industria delle armi un serio contributo sugli extraprofitti.