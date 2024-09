AgenPress – La maggior parte dei componenti stranieri trovati nelle armi russe utilizzate sul campo di battaglia contro l’Ucraina provengono dalla Cina. Lo ha affermato il Vladyslav Vlasiuk, consigliere dell’ufficio presidenziale ucraino.

La Cina si è posizionata come neutrale nella guerra in corso, ma ha rafforzato i legami economici con la Russia ed è diventata la principale fonte di beni a duplice uso per Mosca durante l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, alimentando la macchina bellica del Cremlino.

“Se si prendono tutti i tipi di armi più comuni e si contano i componenti di fabbricazione estera, circa il 60% proverrebbe dalla Cina”, ha affermato Vlasiuk in commenti riportati da Reuters, definendo Pechino “il problema più grande”.

Vlasiuk ha affermato che Kiev ha avuto colloqui con alcuni produttori sulla questione, senza fornire ulteriori dettagli.

Anche i componenti più importanti utilizzati nei sistemi di sorveglianza, nei droni e nei missili provengono da paesi come gli Stati Uniti, i Paesi Bassi, il Giappone e la Svizzera.

Nonostante le ingenti sanzioni occidentali volte a interrompere le linee di rifornimento, la Russia continua a procurarsi beni sanzionati , come i microchip, tramite paesi terzi.

Gli alleati di Kiev hanno cercato di fermare la capacità del Cremlino di aggirare le sanzioni. Uno dei pacchetti di sanzioni dell’UE includeva un divieto per le entità di paesi terzi di riesportare merci sensibili in Russia.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia utilizza decine di componenti essenziali dall’estero per produrre tutti i suoi missili. I missili lanciati a Kiev in uno degli attacchi primaverili avevano un totale stimato di 1.500 parti straniere.