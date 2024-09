Roma. Nicola Franco (Pres. VI Municipio): “Lunedì 30 settembre convegno per ricordare impegno Generale Dalla Chiesa”

Il convegno vedrà la partecipazione di molti personaggi istituzionali, militari e civili: il Prefetto di Roma, Lamberto Gianni, il Vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, il Presidente della Commissione d’Inchiesta sulle Periferie, Alessandro Battilocchio, l’assessore alla Legalità e alla Sicurezza, Luisa Regimenti. Insieme a don Coluccia, ai comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, al Questore di Roma e a Rita Dalla Chiesa, rivolgeremo l’evento a oltre 300 studenti di scuole medie e superiori, per ricordare il sacrificio e l’eredità spirituale del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e a quanti come lui che ogni giorno si battono contro criminalità e mafia, soprattutto in un territorio difficile come quello del Municipio VI delle Torri, dove esiste la piazza di spaccio più grande d’Europa, 14 clan mafiosi e, ultimamente, anche oggetto di occupazione da parte di latinos.