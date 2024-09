Marine Le Pen è accusata di appropriazione indebita di fondi europei

AgenPress. Marine Le Pen è attualmente sotto processo, insieme ad altri 28 membri del suo partito Rassemblement National (RN), con l’accusa di appropriazione indebita di fondi europei. Il processo, iniziato il 30 settembre 2024, verte sull’uso improprio di circa 6,8 milioni di euro destinati agli assistenti parlamentari europei, che sarebbero stati invece utilizzati per finanziare le attività del partito politico.

Le accuse risalgono al 2014, quando l’Olaf (l’Ufficio europeo per la lotta antifrode) ha iniziato a indagare su presunte anomalie nei contratti degli assistenti parlamentari del Front National, l’ex nome del RN. Se condannata, Le Pen potrebbe affrontare sanzioni significative, inclusa la possibilità di ineleggibilità per le future elezioni, un colpo che potrebbe compromettere le sue ambizioni per le presidenziali del 2027.

Le Pen nega tutte le accuse, sostenendo di non aver commesso alcuna irregolarità. Il processo durerà circa due mesi e il verdetto è atteso per l’inizio del 2025