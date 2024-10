Scontri tra l’esercito israeliano e Hezbollah nel sud del Libano

AgenPress. Le forze armate israeliane hanno annunciato che nel sud del Libano sono in corso pesanti combattimenti con Hezbollah.

Le sirene d’allarme hanno suonato la mattina presto a Metula e Avivim, in ciascuna di queste due zone “sono stati rilevati razzi provenienti dal Libano”, secondo un comunicato militare israeliano, secondo il quale alcuni razzi sono stati “intercettati” e altri sono “caduti principalmente” nelle zone non residenziali.

Hezbollah, da parte sua, ha dichiarato oggi in un comunicato di aver preso di mira le truppe israeliane dall’altra parte del confine, a Metula, con il fuoco dell’artiglieria, ma non ha fatto menzione dell’annuncio di Israele di aver iniziato un’offensiva di terra in Libano.