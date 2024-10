Roma. Giannini (Lega): “Fiaccolata e raccolta firme per la sicurezza a Boccea”

AgenPress. Lunedì 7 ottobre, alle ore 19:00, presso Largo Boccea, si terrà un sit-in con raccolta firme per continuare a sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di maggiore attenzione per il decoro urbano e la sicurezza del quartiere.

Saranno i cittadini a partecipare per esprimere la propria insofferenza e proseguire con la raccolta firme per la petizione indirizzata alle autorità locali. L’obiettivo è quello di sollecitare interventi concreti e tempestivi a favore del miglioramento della vivibilità del quartiere, chiedendo maggiore impegno e risorse per contrastare il degrado e garantire la sicurezza in un territorio che ha visto il verificarsi di troppi episodi di microcriminalità.

“Uniti per il bene comune del nostro quartiere illumineremo la zona con le nostre fiaccole e con le nostre torce, ancora una volta. Questa iniziativa vuole, infatti, essere una continuazione naturale rispetto a un percorso nato già nelle scorse settimane con le ‘Sentinelle Civiche’ che hanno iniziato a pattugliare il quartiere di sera, per avere poi un dialogo costruttivo con le Forze dell’ordine e con le istituzioni. Più attenzione, più decoro, ma soprattutto più sicurezza per tutti i cittadini e i commercianti, un obiettivo che dobbiamo raggiungere insieme, senza mai arrenderci o voltarci dall’altra parte”.

È quanto dichiara Daniele Giannini, già presidente del Municipio Aurelio-Boccea e promotore dell’evento.