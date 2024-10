Imam Bologna espulso, Cisint (Lega), soddisfazione per espulsione, contrastare estremismo islamico

AgenPress. “Una notizia che salutiamo con favore. Il Ministero dell’Interno ha firmato un decreto di espulsione dal territorio italiano per motivi di sicurezza, in considerazione delle sue posizioni in questione sulla jihad, sui mujahidin e su Hamas.

Questa espulsione è un segnale importante per tutti noi: continuiamo a lottare per la difesa dell’Italia e dei valori occidentali, opponendoci con forza al terrorismo islamico e alla diffusione della Sharia nel nostro Paese.

Non possiamo permettere che leggi e principi contrari alla nostra democrazia si impongano, e siamo determinati a contrastare ogni tentativo in questa direzione. Abbiamo il dovere di proteggere la nostra civiltà e i nostri valori da chi vuole distruggerli e sottometterci. In tutta Europa assistiamo alla diffusione di dottrine violente e filo-terroristiche promosse da alcuni imam, che generano una spirale di violenza.

L’ho detto con forza come sindaco di Monfalcone, denunciando il processo di islamizzazione della mia Città, e lo ripeto con vigore sempre più forte anche in Europa: è il momento di dire basta”.

Così in una nota Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega.