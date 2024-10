Giorgetti, incentivi fiscali per chi resta al lavoro e non va in pensione. Conte: governo in linea con Monti e Fornero

AgenPress – “Stiamo perfezionando gli incentivi fiscali a chi vuole restare al lavoro. Risponde non solo a un’esigenza di finanza pubblica ma anche al desiderio di chi ha più soddisfazione a lavorare che andare in pensione”. E’ la strada indicata dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervistato alla festa del Foglio, sottolineando peraltro che “ci sono anche figure difficili da rimpiazzare dal punto di vista tecnico”.

Si tratta, ha spiegato, di una “linea storica della Lega su cui Salvini concorda” e su cui aveva lavorato anche Roberto Maroni. Sullo stipendio di chi resta “magari lo Stato può accettare di rinunciare al versamento di contributi o ad altro”.

A replicare alle parole di Giorgetti sui social è Giuseppe Conte, per il quale “sulle pensioni il Governo Meloni parte per la luna di miele con Monti e Fornero, mentre manda i giovani sul Titanic. L’ultima proposta del ministro dell’Economia Giorgetti sono “incentivi ai lavoratori per non andare in pensione”, con l’ipotesi che lo Stato rinunci a una parte dei contributi. Ma non dovevano cancellare la “Fornero” e mandare le persone in pensione anticipata? Macché! Ora propongono loro il “fine lavoro mai”. E a chi è in pensione tagliano le rivalutazioni in un momento di gravi rincari e carovita mentre ai nostri ragazzi sbattono in faccia la porta d’ingresso al mercato del lavoro. Che disastro”.