Pietro Pietrini nominato nel Board of Trustees della Human Frontier Science Program Organization

Importante riconoscimento per il Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Pietro Pietrini, cofondatore della Fondazione OMRI e presidente del Comitato consultivo per le Neuroscienze applicate al benessere delle future generazioni

AgenPress. Pietro Pietrini, direttore del Molecular Mind Laboratory della Scuola IMT e cofondatore nonché presidente del Comitato consultivo della Fondazione OMRI per le Neuroscienze applicate al benessere delle future generazioni, è stato nominato rappresentante del Governo italiano nel Board of Trustees della Human Frontier Science Program Organization (HFSPO). Questo prestigioso incarico, conferito dal Ministero dell’Università e della Ricerca, è un importante riconoscimento per il suo impegno scientifico e accademico.

L’HFSPO, fondata dai paesi del G7 nel 1987, si dedica alla promozione di ricerche pionieristiche nelle scienze della vita e al sostegno di collaborazioni interdisciplinari a livello globale. Dal 1990, l’organizzazione ha sostenuto oltre 8.000 ricercatori provenienti da più di 70 paesi, tra cui 29 vincitori del Premio Nobel. Attualmente, l’organizzazione conta 17 membri, tra cui Australia, Canada, Italia, Stati Uniti e la Commissione Europea.

Pietrini, riconosciuto per i suoi studi sulle basi cerebrali del comportamento umano e le implicazioni etiche e giuridiche, ha espresso la sua gratitudine per questa nomina: “Sono onorato di poter contribuire alla comunità scientifica internazionale attraverso questo nuovo ruolo. L’Human Frontier Science Program rappresenta una straordinaria piattaforma per favorire il dialogo interdisciplinare, in linea con i principi della Scuola IMT”.

Il prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione OMRI, ha voluto sottolineare il valore di questo traguardo: “L’incarico affidato al professor Pietrini è motivo di grande orgoglio per la nostra Fondazione. La sua dedizione alla ricerca e alla promozione del benessere collettivo è una garanzia di valore e competenza che darà un contributo significativo alla missione dell’HFSPO”.

Pietrini condividerà il suo incarico nel Board of Trustees con Marcella Devoto, direttore dell’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR, rappresentando insieme l’Italia in questo rilevante consesso scientifico internazionale.