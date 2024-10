Biden: è stato la mente del 7 ottobre, la morte di Sinwar è un bel giorno per Israele, gli Stati Uniti e il mondo

AgenPress – “Questo è un buon giorno per Israele, per gli Stati Uniti e per il mondo”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una dichiarazione in risposta all’uccisione del leader di Hamas Yahya Sinwar da parte di Israele.

“I test del DNA hanno confermato che Sinwar è morto. Questo è un bel giorno per Israele, gli Stati Uniti e il mondo. Come leader del gruppo terroristico di Hamas, Sinwar è stato responsabile per la morte di migliaia di israeliani, palestinesi, americani e cittadini di oltre 30 paesi. E’ stato la mente del massacro del 7 ottobre. E’ stato sotto il suo ordine che i terroristi di Hamas hanno invaso Israele e ucciso e massacrato civili, un sopravvissuto dell’Olocausto, bambini di fronte ai loro genitori e genitori davanti ai loro figli”.

La sua morte “dimostra ancora una volta che nessun terrorista al mondo può sfuggire alla giustizia. Per i miei amici di Israele” la morte di Sinwar è “senza dubbio un giorno di sollievo, simile alle scene a cui abbiamo assistito negli Stati Uniti dopo che il presidente Obama ha ordinato il raid in cui è stato ucciso Osama bin Laden”, ha osservato Biden.

“Subito dopo i massacri del 7 ottobre, ho incaricato il personale delle operazioni speciali e i nostri professionisti dell’intelligence di lavorare fianco a fianco con le loro controparti israeliane per aiutare a localizzare e rintracciare Sinwar e gli altri leader di Hamas nascosti a Gaza”.ntelligence, l’IDF ha inseguito senza sosta i leader di Hamas, stanandoli dai loro nascondigli e costringendoli alla fuga”.

“Raramente c’è stata una campagna militare come questa”, ha aggiunto sottolineando come Hamas abbia operato attraverso centinaia di miglia di tunnel, operando sotto e attorno ai civili sofferenti di Gaza. “Oggi, tuttavia, dimostra ancora una volta che nessun terrorista in nessuna parte del mondo può sfuggire alla giustizia, non importa quanto tempo ci voglia”.

“Per i miei amici israeliani, questo è senza dubbio un giorno di sollievo e di ricordi, simile alle scene viste in tutti gli Stati Uniti dopo che il presidente Obama ordinò il raid per uccidere Osama Bin Laden nel 2011.”

“Israele ha avuto tutto il diritto di eliminare la leadership e la struttura militare di Hamas”.

Ha ribadito la conclusione a cui era giunto per la prima volta a maggio, ovvero che Hamas non è più in grado di portare avanti un altro assalto come quello del 7 ottobre. Il punto è stato utilizzato in passato per esortare Israele a lavorare per porre fine alla guerra a Gaza.

Biden ha detto che presto parlerà con il primo ministro Benjamin Netanyahu e con altri leader israeliani “per congratularsi con loro, per discutere il percorso per riportare gli ostaggi a casa dalle loro famiglie e per porre fine una volta per tutte a questa guerra, che ha causato così tanta devastazione a persone innocenti”.

“Ora c’è l’opportunità per un ‘giorno dopo’ a Gaza senza Hamas al potere e per una soluzione politica che offra un futuro migliore sia agli israeliani che ai palestinesi”.

“Yahya Sinwar era un ostacolo insormontabile al raggiungimento di tutti quegli obiettivi. Quell’ostacolo non esiste più. Ma c’è ancora molto lavoro da fare”.