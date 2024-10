Maltempo Emilia Romagna. 3 mila evacuati. Una vittima a Pianoro, aveva 20 anni. 8 fiumi sopra il livello 3

AgenPress – Sono almeno 3mila, ma il dato complessivo è ancora in fase di aggiornamento, le persone che in Emilia-Romagna sono state evacuate tra ieri e oggi per precauzione o perché le abitazioni non erano in condizioni di sicurezza. Oltre 2.100 era il dato che a inizio mattinata riguardava Bologna e provincia. Poi si sono aggiunte mille persone a Cadelbosco nel Reggiano.

A Pianoro due fratelli sono stati travolti mentre si trovavano in auto dalla piena del torrente Zena. Uno di loro è riuscito a salvarsi, mentre il corpo del ragazzo di 20 anni è stato ritrovato questa mattina dall’elicottero dei Vigili del Fuoco.

La vittima si chiamava Simone Farinelli, trascinato via con la sua vettura dalla forza dell’acqua della piena del torrente.

Ma è stata una notte drammatica in tutta la regione, con la città di Bologna inondata a causa delle esondazioni dei torrenti Ravone, Saveno e del fiume Reno e le cui acque, piene di fango, sono giunte fino alla soglia delle abitazioni.

Questa mattina in Emilia-Romagna si contavano 8 fiumi sopra il livello 3, la soglia rossa di massima allerta. In totale sono 15 i corsi d’acqua che durante l’evento hanno superato la soglia di allarme. Si sono registrate piene ai massimi storici su Samoggia, Idice, Sillaro e Senio. Alcuni fiumi hanno fatto registrare livelli superiori a quelli del maggio 2023, come l’Idice a Castenaso e il Samoggia a Forcelli. Sotto stretta osservazione il deflusso alla confluenza con il Reno, dove la piena è prevista in crescita nel tratto vallivo.

Nel modenese e nel reggiano, piene con livelli al colmo prossimi alla soglia 3 si stanno propagando anche nei tratti vallivi di Parma, Enza e Secchia, rallentati alla foce dal transito della piena in Po. Una particolare criticità si registra a Cadelbosco di Sotto, nel reggiano, dove si è avuta una rottura del Canale Tassone: sono in corso le operazioni per assistere i cittadini coinvolti. Dal pomeriggio di ieri sono caduti fino a 175 millimetri di pioggia su Bologna, sulla prima collina e in comuni limitrofi come Pianoro, San Lazzaro di Savena o Casalecchio di Reno. La media storica dell’intero mese di ottobre è di poco superiore ai 70 millimetri.