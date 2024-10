Albania. Emiliano: “I magistrati applicano la legge, se la politica fa polemica gioca un altro sport”

AgenPress. “I magistrati applicano la legge, lo fanno secondo coscienza, se la politica fa polemica gioca un altro sport: loro fanno il loro lavoro e noi facciamo un’irruzione in un meccanismo che funziona con regole completamente diverse. È capitato a tutti non solo alla presidente Meloni”.

Così il Presidente della Regione Puglia e vice presidente della Conferenza delle Regioni Michele Emiliano, sul caso Albania a Focus economia su Radio 24 in diretta dal Festival delle Regioni a Bari.

“La Puglia – ha aggiunto Emiliano – sta predisponendo una strategia che si chiama ‘Mare a sinistra’ per strutturare flussi migratori perché stiamo perdendo popolazione e le imprese non trovano lavoratori. Per farlo vogliamo andare a prendere le persone che ci servono con rispetto per dei Paesi che impoveriamo, perché chi perde popolazione si impoverisce e chi l’acquisisce si arricchisce, come è successo alla Lombardia con i pugliesi. È importante farlo bene e farlo in tutte le regioni”.