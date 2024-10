Premio Eccellenza Italiana 2025. Spuntano le candidature Bacco, Biacchi e Corsaro

AgenPress. Si è conclusa con successo l’undicesima edizione per il Premio Eccellenza Italiana, organizzato dalla Fondazione E-novation e ideato dal giornalista Massimo Lucidi.

In questi anni, il Premio non si è mai fermato grazie al supporto delle comunità italiane della East Coast e della Santa Sede che hanno assicurato supporti e sedi in grado di superare persino le difficoltà del Covid. E il Premio ha sviluppato Networking e Netreputation grazie anche a una serie di appuntamenti collaterali tra New York e Washington DC, “diventati una formidabile occasione di “soft power” per le relazioni transatlantiche” afferma Lucidi.

Durante la manifestazione sono state annunciate le prestigiose Candidature per il 2025:

Pasquale Mario Bacco

Professore a.c. e Medico legale

Direttore responsabile di “InMedicine. International Scientific Books”

Ugo Biacchi

Collezionista e mercante d’arte.

DG Towards the Sun – HVMC Italia

Giuseppe Brindisi

Giornalista – Mediaset

Leonardo Corsaro

Medico – Chirurgo Plastico

“Nell’edizione 2024 una bella notizia tocca a Asso.Impre.Di.A. in quanto Gianluca Bartolini, presidente ad honorem e fondatore dell’associazione, è stato premiato negli Stati Uniti, a Washington, durante l’undicesima edizione del prestigioso “Premio Eccellenza Italiana” ideato dall’amico giornalista e Presidente della Fondazione E-novation Massimo Lucidi.

Questo riconoscimento celebra le figure che hanno contribuito significativamente a promuovere l’italianità a livello internazionale, – dichiara Alberto Patruno Direttore Generale di ASSO.IMPRE.DI.A. – e Bartolini è stato premiato per il suo straordinario impegno nella sostenibilità ambientale e nella tutela del territorio; per il 2025 abbiamo selezionato e dovremmo ulteriormente selezionare persone impegnate in queste importanti tematiche”.