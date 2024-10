Usa. Funzionario conferma che la Corea del Nord ha inviato truppe in Russia per combattere contro l’Ucraina

AgenPress – Un alto funzionario statunitense ha confermato mercoledì che migliaia di soldati nordcoreani sono stati inviati in Russia per l’addestramento, ma ha affermato che la loro missione esatta non è ancora chiara.

“Sappiamo che migliaia di soldati della DPRK sono in Russia per essere addestrati. Non sappiamo quale sarà la loro missione o se andranno a combattere in Ucraina”, ha detto il funzionario anonimo, usando un’abbreviazione del nome ufficiale della Corea del Nord.

“La Russia subisce ogni giorno perdite straordinarie sul campo di battaglia. Se la Russia ha bisogno di rivolgersi alla DPRK per la manodopera, è un segno di disperazione , non di forza , da parte del Cremlino”, ha aggiunto il funzionario.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha fornito in precedenza la prima conferma da Washington circa il presunto dispiegamento di truppe nordcoreane in Russia. Ha anche detto che non era ancora chiaro il motivo per cui le truppe fossero state inviate lì.

“Cosa stanno facendo esattamente? Lo vedremo”, ha detto ai giornalisti. “Se sono co-belligeranti, la loro intenzione è di partecipare a questa guerra per conto della Russia, questa è una questione molto, molto seria”.

Nel frattempo, la portavoce della NATO Farah Dakhlallah ha affermato che gli “alleati del blocco militare hanno confermato le prove di uno spiegamento di truppe della RPDC in Russia”, senza identificare i paesi.

“Se queste truppe fossero destinate a combattere in Ucraina, ciò segnerebbe una significativa escalation nel sostegno della Corea del Nord alla guerra illegale della Russia e un altro segnale delle ingenti perdite subite dalla Russia in prima linea”, ha affermato Dakhlallah.

L’agenzia di intelligence della Corea del Sud ha dichiarato la scorsa settimana che Pyongyang ha schierato un contingente iniziale di 1.500 soldati delle forze speciali a Vladivostok in Russia. Mercoledì, ha detto ai legislatori sudcoreani che sono stati inviati altri 1.500 soldati.

“Si prevede che il dispiegamento pianificato di circa 10.000 soldati dalla Corea del Nord alla Russia avrà luogo entro dicembre”, ha detto ai giornalisti il ​​parlamentare Park Sun-won.

La Corea del Nord ha negato di aver inviato truppe militari in Russia, mentre Mosca non ha confermato le notizie.