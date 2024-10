La rappresaglia israeliana contro l’Iran è stata progettata per ridurre al minimo le vittime e prevenire l’escalation

AgenPress – Secondo una fonte informata citata dal Washington Post , gli attacchi di rappresaglia notturni di Israele contro l’Iran sono stati una risposta su larga scala rispetto a quella messa in atto su Isfahan ad aprile.

La fonte afferma che l’attacco è stato progettato per ridurre al minimo le vittime e impedire un’escalation tra Israele e Iran.

Israele ha lanciato il suo atteso attacco di rappresaglia contro l’Iran questa mattina presto, settimane dopo il massiccio lancio di missili balistici da parte della Repubblica islamica sul paese, con l’esercito che ha affermato che gli “attacchi precisi” dell’aeronautica militare israeliana hanno preso di mira siti militari strategici, in particolare siti di produzione e lancio di droni e missili balistici, nonché batterie di difesa aerea.

L’Iran ha confermato che l’attacco aveva preso di mira siti militari nella capitale Teheran e in altre parti del paese, ma ha affermato che ha causato “danni limitati” e che i sistemi di difesa aerea hanno contrastato con successo gran parte degli attacchi, un’affermazione respinta in Israele.

Il Washington Post riferisce che gli attacchi israeliani di questa mattina miravano a contenere l’impatto a un livello che l’Iran avrebbe potuto minimizzare.

Si ritiene che Israele abbia effettuato un attacco con droni ad aprile contro un sistema radar per una batteria di difesa aerea nella città centrale iraniana di Isfahan, in risposta al massiccio attacco con droni e missili di Teheran contro Israele del 13 aprile. L’Iran ha minimizzato il presunto attacco israeliano e non ha reagito.