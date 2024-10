Pontecorvo (FR). Contrabbando di gasolio agricolo per oltre 1.470.000 litri venduto a consumatori che non ne avevano diritto

AgenPress. I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, al termine di articolate indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, hanno eseguito un provvedimento cautelare reale emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale a quella sede, nei confronti di una società di Pontecorvo (FR) attiva nel settore del commercio di carburante agricolo e per autotrazione, e del suo amministratore pro tempore, per un ammontare di circa 1.500.000 euro.

Le indagini delle Fiamme Gialle del Gruppo di Cassino, supportate dalle risultanze di attività tecniche, di indagini bancarie e accertamenti economico – finanziari, nonché dall’analisi di documentazione contabile ed extra-contabile acquisita, hanno consentito di disvelare la presunta esistenza di una associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di gasolio agricolo, per oltre 1.470.000 litri, venduto a consumatori che non ne avevano diritto.