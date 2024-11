USA. Festeggiamenti di Halloween. Due morti e 6 feriti in una sparatoria nel centro di Orlando

AgenPress. Due persone sono state uccise e sei ferite in una sparatoria nel centro di Orlando, in Florida, durante le celebrazioni di Halloween. I feriti sono stati portati all’Orlando Regional Medical Center e sono in condizioni stabili.

La sparatoria è avvenuta nel vivace quartiere della vita notturna di Orlando, dove centinaia di persone stavano festeggiando Halloween.

Il capo della polizia di Orlando ha dichiarato in una conferenza stampa un che un ragazzo di 17enne è stato identificato ed arrestato in quanto sospettato di essere l’autore degli spari.