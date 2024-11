AgenPress – Le truppe ucraine stanno frenando una delle offensive “più potenti” della Russia dall’inizio della guerra su vasta scala di Mosca. Lo ha affermato il 2 novembre il comandante in capo Oleksandr Syrskyi.

Per tutto il 2024, l’Ucraina ha dovuto affrontare una situazione difficile nella difesa della linea del fronte, in particolare nell’Oblast di Donetsk , dove la Russia ha costantemente concentrato il suo potenziale offensivo.

Dopo un incontro con una delegazione delle Forze armate della Repubblica ceca, Syrskyi ha descritto la situazione sul campo di battaglia come difficile. “Le ostilità in alcune aree richiedono un costante rinnovamento delle risorse delle unità ucraine”, ha detto.

Dall’inizio della giornata si sono verificati 126 scontri tra le forze ucraine e russe lungo la linea del fronte, ha affermato lo Stato maggiore ucraino nel suo ultimo aggiornamento del 2 novembre.

La Russia continua a portare avanti le sue offensive sul fronte orientale, principalmente sugli assi di Toretsk , Kurakhove e Pokrovsk nell’oblast di Donetsk, dove i soldati ucraini, in inferiorità numerica e di armamento inferiore, sono costretti a ritirarsi poco a poco.

Nelle ultime settimane, l’esercito ucraino ha lanciato l’allarme: la Russia sta intensificando le sue operazioni nell’oblast’ meridionale di Zaporizhia .

Nella provincia di Kharkiv, a metà ottobre le forze ucraine hanno liberato e “sgomberato” il villaggio di Kruhliakivka , che l’intelligence militare ucraina (HUR) ha descritto come importante per la difesa di Kupiansk.

Nel frattempo, si dice che le truppe russe stiano tentando di stabilire dei valichi nei pressi del fiume Oskil per avanzare verso la città di Kupiansk.

Le notizie sono giunte mentre la Russia sta pianificando di coinvolgere le truppe nordcoreane per sostenere il suo sforzo bellico, con oltre 7.000 soldati schierati vicino al confine ucraino.

In una recente intervista, il presidente Volodymyr Zelensky ha criticato i partner dell’Ucraina per la “zero” risposta allo spiegamento di truppe nordcoreane per la guerra in Ucraina. Ha affermato che se Kiev avesse il permesso di usare armi occidentali a lungo raggio sul territorio russo, potrebbe colpire preventivamente “ogni campo” in cui si stanno radunando truppe nordcoreane.