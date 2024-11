Ucraina. Ministro esteri tedesco Baerbock in visita a Kiev: contrastiamo la brutalità di Putin con il nostro sostegno

AgenPress – Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock è arrivata a Kiev il 4 novembre per dimostrare il suo sostegno al paese assediato, segnando la sua ottava visita in Ucraina.

“Stiamo contrastando questa brutalità con la nostra umanità e il nostro sostegno, affinché gli ucraini possano non solo sopravvivere all’inverno, ma anche affinché il loro Paese possa sopravvivere. Il sostegno all’Ucraina sarà solido come una roccia”.

“Per quasi mille giorni, la guerra di Putin ha scosso la vita quotidiana degli ucraini, ma non il loro coraggio e la speranza di una vita sicura in un’Ucraina libera. Ci opponiamo a questa crudeltà con la nostra umanità e sosteniamo affinché gli ucraini non solo possano sopravvivere all’inverno, ma anche il loro Paese possa sopravvivere. Perché proteggono anche la libertà di tutti noi in Europa”.

La sua visita avviene mentre l’Ucraina si prepara a quello che potrebbe essere l’inverno più rigido della guerra.

La rete energetica ucraina è stata gravemente danneggiata durante le massicce campagne aeree della Russia nel periodo autunno-inverno 2022-23 e nella primavera e nell’estate del 2024. Sono previsti nuovi attacchi contro le infrastrutture con il calo delle temperature .

La Germania ha svolto un ruolo chiave nel fornire supporto energetico all’Ucraina e nel rafforzare le difese aeree del Paese , necessarie per respingere ulteriori attacchi.

La Germania è emersa come il principale donatore di aiuti militari all’Ucraina in Europa e ha coordinato strettamente il suo sostegno con Washington.

Tuttavia, se Trump battesse la democratica Kamala Harris alle elezioni di martedì, questo stretto coordinamento potrebbe vacillare. Trump ha criticato il livello di sostegno degli Stati Uniti a Kiev e ha rifiutato di dire che vuole che l’Ucraina vinca la guerra, che dice porrebbe fine rapidamente spingendo per un accordo negoziato.