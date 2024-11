Usa 2024. I collaboratori di Kamala Harris si aspettano che Trump tenterà di dichiarare la vittoria prematuramente

AgenPress. I collaboratori della vicepresidente Kamala Harris si aspettano e si sono preparati nell’eventualità che Donald Trump tenti di dichiarare la vittoria prematuramente.

Hanno elaborato opzioni per le risposte, ma ciò che faranno alla fine sarà determinato da come e quando agirà l’ex presidente. I collaboratori di Kamala Harris hanno affermato che non permetteranno che le dichiarazioni di Trump restino senza risposta. La campagna elettorale purtroppo si sta manifestando “molto aggressiva”.