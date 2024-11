Pennsylvania. Un uomo ha minacciato di morte Joe Biden e Hillary Clinton

AgenPress. I procuratori federali hanno incriminato un uomo della Pennsylvania per aver minacciato online di uccidere il presidente Joe Biden e Hillary Clinton.

L’uomo, Gregory Mitzel, avrebbe pubblicato le minacce nelle ore successive al primo tentativo di assassinio contro Donald Trump.

In un post di Facebook lo stesso giorno del tentativo di assassinio di Trump, Mitzel avrebbe scritto: “Ehi Hillary, ti sei persa il prossimo che verrà per te e Joe”.

In un post del giorno dopo, secondo i documenti del tribunale, Mitzel ha scritto: “Joe, tu stai andando a fondo, tu e Hillary state andando a fondo. Sarete nel mirino. Grazie”. E in un altro, avrebbe scritto: “Il prossimo passo in questo processo deve essere che qualcuno spari una pallottola nella testa di Joe Biden”.