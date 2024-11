Human Rights Watch. Israele accusato di crimini contro l’umanità per lo sfollamento forzato a Gaza

AgenPress – Secondo un rapporto di Human Rights Watch, Israele sta utilizzando gli ordini di evacuazione per perseguire lo “sfollamento forzato deliberato e massiccio” dei civili palestinesi a Gaza, secondo cui tale politica costituisce un crimine contro l’umanità.

Il gruppo con sede negli Stati Uniti ha aggiunto di aver raccolto prove che suggerivano “il crimine di guerra del trasferimento forzato [della popolazione civile]”, descrivendolo come “una grave violazione delle convenzioni di Ginevra e un crimine ai sensi dello statuto di Roma della corte penale internazionale”.

Il rapporto è stato pubblicato in un momento in cui sono sempre più evidenti le prove che Israele sta accelerando i suoi sforzi per tagliare in due la Striscia di Gaza con una zona cuscinetto e sta costruendo nuove infrastrutture per supportare una presenza militare prolungata, con un ritmo crescente di demolizioni e distruzioni.

Gli abitanti della Striscia di Gaza settentrionale hanno dichiarato che le forze israeliane stavano assediando le famiglie sfollate e la popolazione rimanente, che alcuni stimano in alcune migliaia di persone, ordinando loro di dirigersi verso sud attraverso un posto di blocco che separa due città e un campo profughi dalla città di Gaza.

Gli uomini sono stati trattenuti per essere interrogati, mentre alle donne e ai bambini è stato permesso di proseguire verso Gaza City, hanno riferito residenti e medici palestinesi.

Chiedendo che la politica israeliana di sfollamento forzato venga indagata dalla corte penale internazionale, Human Rights Watch ha anche sollecitato sanzioni mirate contro Israele, tra cui la cessazione delle vendite di armi.

Il rapporto del noto gruppo internazionale per i diritti umani, intitolato “Senza speranza, affamati e assediati”: lo sfollamento forzato dei palestinesi a Gaza da parte di Israele , prende di mira una delle politiche più controverse di Israele: l’uso di ordini di evacuazione, che hanno causato sfollamenti di massa all’interno di Gaza, con numerose persone costrette a spostarsi in più occasioni.

Ciò ha portato allo sfollamento di oltre il 90% della popolazione, ovvero 1,9 milioni di palestinesi, e alla distruzione diffusa di gran parte di Gaza negli ultimi 13 mesi.

Il rapporto di HRW è in netto contrasto con la valutazione fatta dal Dipartimento di Stato americano all’inizio di questa settimana, secondo cui Israele non aveva violato le leggi americane sul blocco delle forniture di aiuti dopo la scadenza del termine di 30 giorni concesso a Israele per aumentare l’accesso agli aiuti umanitari a Gaza, pena il rischio di vedersi tagliare parte dell’assistenza militare.

La quarta convenzione di Ginevra stabilisce che in un territorio occupato da un belligerante, lo spostamento di civili deve avvenire solo in circostanze eccezionali per “imperative ragioni militari” o per la sicurezza della popolazione e richiede garanzie e sistemazioni adeguate per accogliere i civili sfollati. I principi guida delle Nazioni Unite sullo spostamento interno stabiliscono inoltre che, in tutte le circostanze, le parti in conflitto devono “prevenire ed evitare condizioni che potrebbero portare allo spostamento di persone”.

Nonostante queste condizioni, Israele ha ripetutamente utilizzato ordini di evacuazione, sia in Libano che a Gaza, per sfollare forzatamente i civili, nonostante tali ordini non abbiano alcun valore legale.

Mentre i leader israeliani e le Forze di difesa israeliane hanno giustificato l’uso degli ordini di evacuazione, sostenendo che il loro utilizzo dimostra l’impegno di Israele nel proteggere i civili in tempo di guerra, il gruppo afferma che hanno invece danneggiato i palestinesi.

“Israele sostiene che lo spostamento di quasi tutta la popolazione di Gaza è stato giustificato dalla sicurezza della popolazione e da imperative ragioni militari, e ha adottato le misure necessarie per salvaguardare i civili”, afferma il rapporto.

“Poiché i gruppi armati palestinesi combattono tra la popolazione civile, sostengono i funzionari israeliani, l’esercito ha evacuato i civili per poter colpire i combattenti e distruggere le infrastrutture dei gruppi, come i tunnel, limitando al contempo i danni ai civili, in modo che gli spostamenti di massa fossero legittimi.

“[Ma] anziché garantire la sicurezza dei civili, gli “ordini di evacuazione” militari hanno causato gravi danni”, afferma il rapporto. “Dimostrabilmente, Israele non ha evacuato i civili palestinesi a Gaza per la loro sicurezza, poiché non sono stati al sicuro durante le evacuazioni o all’arrivo nelle zone sicure designate. Né Israele ha affermato in modo convincente di avere un imperativo militare per costringere la maggior parte dei civili palestinesi a lasciare le proprie case”.

Secondo il diritto internazionale, Israele, in quanto potenza occupante a Gaza, ha l’obbligo giuridico di facilitare il ritorno degli sfollati alle loro case nelle aree in cui le ostilità sono cessate.

Invece, affermano i rapporti, Israele ha “reso vaste aree di Gaza inabitabili” effettuando demolizioni, distruggendo intenzionalmente o danneggiando gravemente infrastrutture civili, tra cui scuole e istituzioni religiose e culturali, anche dopo che le ostilità erano in gran parte cessate in un’area.

HRW ha aggiunto che lo spostamento permanente di civili per creare zone cuscinetto militari all’interno della Striscia di Gaza equivarrebbe anch’esso a pulizia etnica.