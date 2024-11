Intelligenza Artificiale, sabato a Roma Padre Benanti all’evento della fondazione Magna Carta

AgenPress. Sabato 16 novembre, alle 17:00, presso l’Hotel Bernini a Roma, si svolgerà la nuova edizione degli Incontri “A Cesare e a Dio” organizzati dalla Fondazione Magna Carta.

Quest’anno l’evento sarà dedicato al tema “L’intelligenza di Dio, l’intelligenza dell’uomo. Compatibilità ideali e compatibilità politiche in Europa”. A discuterne saranno Padre Paolo Benanti, Teologo e Presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Pier Luigi Dal Pino, Senior Regional Director Government Affairs Western Europe – Microsoft.

I saluti iniziali saranno affidati a Johannes de Jong, Direttore della Fondazione Sallux, e a Gaetano Quagliariello, Presidente della Fondazione Magna Carta. I lavori saranno coordinati dalla giornalista e conduttrice TV Barbara Carfagna.

Attraverso un dialogo che interroga fede, scienza e tecnologia, l’evento intende rispondere a una delle più grandi sfide del nostro tempo: considerare la potenza di calcolo della macchina non come un ente del tutto “alieno” da chi l’ha creato, ma come un mezzo per riequilibrare armonicamente lo sviluppo tecnologico con una visione etica – laica o trascendente.