Scontri Torino: Paoloni (SAP), 18 poliziotti in ospedale, pericolosa escalation di violenza

AgenPress. “Quanto accaduto oggi a Torino è un fatto gravissimo e sintomatico dell’innalzamento non solo del livello di tensione ma anche dell’aggressività di questi professionisti del disordine”.

Lo ha affermato il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, dopo che 18 poliziotti sono stati trasportati in ospedale a causa dell’esplosione di un fumogeno urticante nel corso del corteo nel capoluogo piemontese per il ‘No Meloni Day’.

“Stiamo assistendo – ha aggiunto Paoloni – a un’escalation pericolosa che può condurre solo a conseguenze più gravi se non saranno prese immediatamente contromisure e se la condanna nei confronti dei violenti non sarà unanime. Chi ha istigato alla rivolta sociale e tutti coloro per i quali la colpa è sempre di qualcun altro facciano una seria riflessione perché sono corresponsabili di questi gravi episodi”.